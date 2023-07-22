Berusaha Kabur, Pelaku Begal Sasar Pelajar di Bengkulu Ambruk Ditembak Polisi

BENGKULU - Terduga pelaku begal di Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berhasil ditangkap personel Polsek Curup, Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu.

Satu dari dua terduga pelaku begal yang diringkus itu berinisial DS (25), warga Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Pria 25 tahun ini membegal anak di bawah umur asal Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

Saat itu perempuan berusia 13 tahun ini melintas di jalan raya Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, dengan mengendarai sepeda motor jenis matic merek Honda Scoopy, bernopol BD 3082 FB, warna cokelat.

Ketika melintas di lokasi kejadian. Korban langsung dihentikan dua terduga pelaku serta mengancam perempuan 13 tahun ini dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Tak berani melawan korban pun menyerahkan kendaraan dan HP miliknya ke terduga pelaku.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) yang dialami pelajar perempuan ini dilaporkan ke Polsek Curup. Usai menerima laporan, personel Polsek Curup melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan terduga pelaku.