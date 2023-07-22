Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perahu Dihempas Ombak Besar, Seorang Nelayan Hilang di Laut Tanjab Barat

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:39 WIB
Perahu Dihempas Ombak Besar, Seorang Nelayan Hilang di Laut Tanjab Barat
Pencarian nelayan tenggelam.
TANJAB BARAT - Seorang nelayan dikabarkan hilang tenggelam di Perairan Kuala Kerang, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Korban terjatuh ke laut saat perahunya dihempas ombak besar saat dalam perjalanan.

"Kejadiannya Sabtu subuh tadi sekitar pukul 05.00 WIB, korban atas nama Yani Roy yang berusia 35 tahun," ungkap Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kornelis, Sabtu (22/7/2023) 

 BACA JUGA:

Ketika kejadian, katanya, korban lagi bersama orangtuanya pergi melaut menggunakan perahu.  Namun saat dalam perjalanan, ombak di perairan tersebut tinggi.

"Diduga perahu tersebut tersebut dihempas ombak sehingga korban terjatuh," tutur Kornelis.

 BACA JUGA:

Saat kejadian, tuturnya, orangtua korban mencoba menyelamatkan anaknya. Namun, korban sudah tidak terlihat terbawa arus laut. 

