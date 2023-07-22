Perahu Dihempas Ombak Besar, Seorang Nelayan Hilang di Laut Tanjab Barat

TANJAB BARAT - Seorang nelayan dikabarkan hilang tenggelam di Perairan Kuala Kerang, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Korban terjatuh ke laut saat perahunya dihempas ombak besar saat dalam perjalanan.

"Kejadiannya Sabtu subuh tadi sekitar pukul 05.00 WIB, korban atas nama Yani Roy yang berusia 35 tahun," ungkap Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kornelis, Sabtu (22/7/2023)

Ketika kejadian, katanya, korban lagi bersama orangtuanya pergi melaut menggunakan perahu. Namun saat dalam perjalanan, ombak di perairan tersebut tinggi.

"Diduga perahu tersebut tersebut dihempas ombak sehingga korban terjatuh," tutur Kornelis.

Saat kejadian, tuturnya, orangtua korban mencoba menyelamatkan anaknya. Namun, korban sudah tidak terlihat terbawa arus laut.