Targetkan Menang Pemilu 2024, DPW Perindo Kalsel Gelar Rakorwil

BANJARMASIN - DPW Partai Perindo Kalsel menggelar rapat koordinasi wilayah dan konsolidasi bacaleg dari Perindo untuk kemenangan Pemilu 2024 mendatang di Banjarmasin, Sabtu (22/7/2023).

Dalam acara itu dilakukan pemetaan strategi kemenangan serta cara menggaet pemilih milenial menjadi salah satu fokus pembahasan tersebut.

"Kita ingin merebut kursi di dua dapil dan harus dapat satu-satu dan turunannya itu harus dapat kursi maka pertemuan hari ini adalah bagian dari bagaimana caleg itu punya sinergitas dan persiapan," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

"Untuk bisa merebut kursi sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli terhadap rakyat kecil gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu berharap melalui rakorwil mereka optimis bisa mendapat banyak kursi legislatif di Pemilu 2024 nanti.