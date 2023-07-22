Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Rakorwil, DPW Perindo Kalsel Targetkan Menang di Pemilu 2024

Suhardian , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |20:10 WIB
Gelar Rakorwil, DPW Perindo Kalsel Targetkan Menang di Pemilu 2024
Rakorwil DPW Partai Perindo Kalsel (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANJARMASIN - DPW Partai Perindo Kalsel menggelar rapat koordinasi wilayah dan konsolidasi bacaleg dari Perindo untuk kemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Plt Ketua DPW Perindo Kalsel Ronny Tanusaputra mengatarakan bahwa pihaknya menargetkan untuk menang di Pemilu 2024 mendatang.

"Perindo Kalsel menggelar Rakorwil seluruh DPD Perindo di Kalsel dan rapat ini untuk persiapan Pemilu 2024. Target kita jelas kita harus menang kita optimistis di Pemilu 2024," ujarnya, Sabtu (22/7/2023).

Ronny Tanusaputra optimistis bahwa pihaknya minilal bisa meraih satu fraksi baik di DPRD Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota.

"Kita harus bekerja keras dan kader kita di sini bagus, caleg kita mempuni," kata dia.

Sebelumnya, dalam acara itu dilakukan pemetaan strategi kemenangan serta cara menggaet pemilih milenial menjadi salah satu fokus pembahasan tersebut.

"Kita ingin merebut kursi di dua dapil dan harus dapat satu-satu dan turunannya itu harus dapat kursi maka pertemuan hari ini adalah bagian dari bagaimana caleg itu punya sinergitas dan persiapan," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

"Untuk bisa merebut kursi sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

