Danrem 072/Pamungkas Hadiri Tour De Ambarrukmo 2023

SLEMAN - Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Joko Purnomo, menghadiri acara Tour De Ambarrukmo (TDA) 2023 di area parkir timur Plaza Ambarrukmo Jalan Laksda Adi Sucipto, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (22/7/2023).

Tour de Ambarrukmo (TDA) 2023 diikuti 1.500 peserta yang terbagi atas dua kategori, yaitu Race 155 Km dan Reguler 138 Km.

Rute yang dilewati adalah Pendopo Agung Ambarrukmo, Kalurahan Tirtorahayu Kulonprogo, Pol Airud Yogyakarta, Omah Kupu Kopi Panggang, Lapangan Siwa Candi Prambanan, Pendopo Agung Ambarrukmo.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dalam acara Tour de Ambarrukmo (TDA) 2023, yang sudah turut memeriahkan acara ini. Ia juga mengucapkan selamat datang di Yogyakarta bagi peserta Tour De Ambarrukmo (TDA) 2023 yang berasal dari luar kota Yogyakarta.

“Karena rute Tour De Ambarrukmo" (TDA) 2023 yang jauh saya berpesan untuk selalu berhati- hati jaga faktor keamanan dan tetap semangat, katanya.

Tujuan terlaksananya kegiatan Tour De Ambarrukmo (TDA) 2023, yakni memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota wisata dan budaya. event ini diharapkan memberi dampak positif untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan mengenalkan budaya serta destinasi wisata Yogyakarta serta meningkatkan hunian Hotel di Yogyakarta.