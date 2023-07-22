Data Desa Presisi Jadi Dasar Pengentasan Stunting di Kelurahan Wukisari

Kelurahan Wukasari gunakan data desa presisi dalam pengentasan stunting (Foto: istimewa/Okezone)

BANTUL - Keluruhan Wukisari, Kecamatan Imogiri,Kabupaten Bantul, DIY, menggunakan data desa presisi sebagai data dasar dalam mengentaskan stunting di daerahnya.

Hal itu disampaikan Pendiri Pitaloka Foundation Rieke Diah Pitaloka dalam Forum Diskusi tentang pengentasan stunting di Kalurahan Wukirsari, Sabtu (22/7/2023).

Anggota legislator asal PDIP itu menekankan bahwa desa menentukan kemajuan masa depan Indonesia.

"Kalau Indonesia mau maju harus berawal dari desanya yang maju," kata Rieke.

Dia pun mengapresiasi, Kelurahan Wukisari berani menjadikan data desa presisi sebagai dasar dalam musrembang desa. Apalagi, lanjutnya, dalam penanganan pengentasan stunting.

"Mari kita berjuang bersama menjadikan Desa Wukirsari sebagai pilot project untuk mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Rieke.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Cek Upaya Penurunan Stunting di Posyandu Sarimulyo Bengkulu

Rieke mengatakan, saat ini setiap sebelum pelaksanaan Musrembang akan diadakan pra Musrembang yang sudah menggunakan data desa presisi.

"Jadi penyaluran program dari pusat pun akan bisa disalurkan dengan maksimal," kata Rieke.