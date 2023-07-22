MNC Life Assurance Berikan Literasi Keuangan untuk Para Calon Ibu di Sukoharjo

SOLO - MNC Life Assurance berikan literasi keuangan untuk para calon ibu di acara Morula Anniversary Fertility Talkshow di RS Indriati Solo Baru, Sukoharjo, Sabtu (22/7/2023).

MNC life selalu memberikan layanan perencanaan keuangan dan perlindungan medis kepada masyarakat.

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, Daniel Davendra mengatakan bahwa MNC Life pada kesempatan kali ini menawarkan program perencanaan pendidikan tahapan pintar. Program ini memastikan ketersediaan biaya untuk anak dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

"Selama masa itu akan dilindungi risiko kehidupan tutup usia. Jadi dengan mengikuti program ini, buah hati kita tanpa adanya orangtua tetap tersedia dana untuk melanjutkan pendidikan," ujar dia.

Danil menjelaskan bahwa setiap tahapan pendidikan yang dilalui anak akan mendapatkan uang pertanggungan. Besaran setoran awal akan dihitung berdasarkan usia orangtua dan usia anak.

Usia orangtua dan anak juga digunakan untuk menentukan lama waktu menabung. Sedangkan, jumlah nominal bebas, sesuai kemampuan setiap individu nasabah.