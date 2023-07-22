Cetak Citizen Journalism, Ganjar Milenial Gelar Pelatihan Jurnalistik di Semarang

SEMARANG - Ganjar Milenial Center (GMC) mengadakan pelatihan jurnalistik bertajuk "Mencetak citizen jurnalizem yang siap menghadapi era media 5.0" di Jalan Pekunden Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Jawa Tengah Aris Lukmana Putra mengatakan, acara ini digelar untuk memberikan wawasan dalam menghadapi era digitalisasi, yang mana informasi menjadi cepat dan mudah beredar di media massa.

"Tentunya kita membaca dari kondisi hari ini era digitalisasi yang makin hari perkembangannya makin pesat, kami anggap perlu mengadakan pelatihan seperti ini," ujar Aris, Sabtu (22/7/2023).

Menurutnya, siapa pun bisa menyampaikan informasi dengan bebas dan gamblang, maka dari itu perlu dibekali pengetahuan kepada para milenial bagaimana cara membedakan berita yang hoaks dan bukan.

"Untuk mencetak citizen-citizen jurnalisme yang cerdas untuk ke depan. Harapan kami dengan acara ini bagaimana teman-teman bisa menyaring mana berita baik dan tidak baik, mana berita yang benar dan tidak benar," kata Aris.

Ketua Penyelenggara acara Anggi Aguslana juga menyebutkan bahwa pelatihan itu bertujuan untuk mengedukasi mana berita yang bersifat faktual (berdasarkan fakta) dan mana yang tergolong opini.

"Kegiatan ini cukup lancar dan sangat menarik bahwasanya kami sebagai milenial ingin ikut membangun bangsa (lewat pelatihan)," kata Anggi.