Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cetak Citizen Journalism, Ganjar Milenial Gelar Pelatihan Jurnalistik di Semarang

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:13 WIB
Cetak Citizen Journalism, Ganjar Milenial Gelar Pelatihan Jurnalistik di Semarang
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Semarang Jawa Tengah
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Milenial Center (GMC) mengadakan pelatihan jurnalistik bertajuk "Mencetak citizen jurnalizem yang siap menghadapi era media 5.0" di Jalan Pekunden Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Jawa Tengah Aris Lukmana Putra mengatakan, acara ini digelar untuk memberikan wawasan dalam menghadapi era digitalisasi, yang mana informasi menjadi cepat dan mudah beredar di media massa.

"Tentunya kita membaca dari kondisi hari ini era digitalisasi yang makin hari perkembangannya makin pesat, kami anggap perlu mengadakan pelatihan seperti ini," ujar Aris, Sabtu (22/7/2023).

Menurutnya, siapa pun bisa menyampaikan informasi dengan bebas dan gamblang, maka dari itu perlu dibekali pengetahuan kepada para milenial bagaimana cara membedakan berita yang hoaks dan bukan.

"Untuk mencetak citizen-citizen jurnalisme yang cerdas untuk ke depan. Harapan kami dengan acara ini bagaimana teman-teman bisa menyaring mana berita baik dan tidak baik, mana berita yang benar dan tidak benar," kata Aris.

Ketua Penyelenggara acara Anggi Aguslana juga menyebutkan bahwa pelatihan itu bertujuan untuk mengedukasi mana berita yang bersifat faktual (berdasarkan fakta) dan mana yang tergolong opini.

"Kegiatan ini cukup lancar dan sangat menarik bahwasanya kami sebagai milenial ingin ikut membangun bangsa (lewat pelatihan)," kata Anggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement