Pendiri Projo Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Pranowo

MALANG - Deklarator relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan dukungannya ke Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) di Pilpres 2024. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan melibatkan beberapa para pendiri atau deklarator beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Deklarator Projo Jawa Timur Madchan Hadi Rusyanto mengatakan, deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo ini dipilih karena sosok Ganjar Pranowo yang notabene karakternya menyerupai Joko Widodo. Ganjar dianggap pemimpin yang merepresentasikan masyarakat kecil dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat kecil.

"Ganjar ini latarbelakangnya sama kayak Jokowi dari orang biasa, orang kecil, biasanya peduli, kemudian penampilannya, tindak tanduknya seperti Jokowi. Jadi tidak keturunan ningrat, tidak darah biru, darah rakyat," ucap Madchan Hadi Rusyanto dikonfirmasi pada Sabtu (22/7/2023) saat deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo di Kota Malang.

Deklarasi dukungan kepada Ganjar ini juga menyikapi adanya beberapa kondisi saat Projo yang merupakan relawan Pro Jokowi, di dua kontestasi Pemilu 2014 dan 2019 yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Padahal secara dukungan para deklarator di luar struktur organisasi Projo sudah menentukan dukungannya ke Ganjar Pranowo.

"Kami ini gerah karena kondisinya nggak karu - karuan, (deklarasi dukungan besok) relawan para deklarator tidak hanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga datang karena deklarator, para deklarator, tidak ada sangkut pautnya dengan DPC dan DPD," ungkapnya.