Saga Gelar Malam Sholawat Iringi Langkah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

TUBAN - Sahabat Ganjar Jawa Timur (Jatim) menggelar acara malam sholawat penuh makna dan doa mengiring langkah untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024. Berbagai tokoh dan ulama hadir dalam kegiatan tersebut.

Mulai dari Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq, Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Habib Syarif Razie, tokoh Habaib seperti Habib Ahmad Alaydrus dan Gus Rasyid Ubab Maimoen. Kegiatan tersebut berlangsung di YPI MTWS Songolas, Bangilan, Tuban, pada Jumat 21 Juli 2023 malam.

Perhelatan ini juga diikuti santri serta masyarakat yang memenuhi Jalan Raya Pasar Bangilan, Tuban yang datang untuk bermunajat dan bersholawat kepada Allah SWT untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengiring langkah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia.

Hadroh Majlis Peshona yang melantunkan sholawat di atas panggung, disambut dengan suka cita oleh santri dan masyarakat dengan bersholawat sambil mengibarkan bendera bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden 2024.

Kegiatan dibuka dengan tawasul dilanjutkan sholawat yang dipimpin Habib Ahmad Alaydrus untuk meminta ridho Allah SWT agar acara berjalan dengan lancar. Pengasuh Pondok Pesantren YPI MTWS Songolas, KH M Nur Khamid sangat bersyukur Sahabat Ganjar bersilahturahmi ke Pondoknya.