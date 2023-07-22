Gempa dengan Manitudo 4,6 Guncang Tasikmalaya

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,6 guncang Tasikmalaya, Jawa Barat, pada pukul 05.41 WIB, Sabtu (22/7/2023).

"Gempa Mag:4.6, 22-Jul-2023 05:41:40WIB, Lok:8.15LS, 107.51BT (110 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dam Geofisika (BMKG) di akun Twitternya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)