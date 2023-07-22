Geger Ular Kobra 3 Meter Muncul dari Dapur Rumah Warga Sukabumi

SUKABUMI - Seekor ular kobra berukuran 3 meter menghebohkan masyarakat Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kemarin. Pasalnya ular berbisa itu tiba-tiba muncul dari dapur rumah warga.

Sontak saja pemilik rumah yang mengetahui adanya ular berukuran tangan dewasa langsung berteriak. Ia meminta pertolongan ke warga lainnya. Di situ kepanikan terasa lantaran ular terus berkeliaran di rumah.

Tak lama, ancaman ular kobra raksasa yang diduga masuk dari hutan sekitar konservasi peyu mereda saat Danramil Ciracap, Dedi Kustiadi datang. Tanpa ragu, dia mengambil inisiatif untuk menangkap ular kobra yang menimbulkan kepanikan.

"Saat itu sore sekitar 16.30 WIB ada laporan dari warga. Bahwa ada ular kobra masuk ke dalam rumah diperkirakan panjang ular mencapai 3 meter dan sebesar tangan orang dewasa," ujar Dedi Kustiadi, Sabtu (22/7/2023).

BACA JUGA: Spesies Ular Berbisa Baru Ditemukan di Gurun Australia

Dengan peralatan seadanya, Dedi Kustiadi berusaha menarik ular yang berada di kamar mandi keluar dari rumah. Ia bekerja sama dengan warga setempat dalam upaya evakuasi. Meskipun proses penangkapan berlangsung cukup menegangkan, akhirnya mereka berhasil menangkap ular kobra tersebut.