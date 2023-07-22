Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bacaleg Perindo Rizky Fuzi Bagikan Ratusan KTA Asuransi di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:22 WIB
Bacaleg Perindo Rizky Fuzi Bagikan Ratusan KTA Asuransi di Sukabumi
Bacaleg Perindo berikan KTA Perindo bersuransi di Sukabumi (Foto: MPI)
A
A
A

 

SUKABUMI - Bacaleg DPRD Kabupaten Sukabumi, Rizky Fuzi Berlina, melakukan aksi sosial dengan membagikan ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) asuransi dari Partai Perindo di wilayah Desa/Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pantauan MNC Portal, Rizky Fuzi Berlina bersama Bacaleg provinsi, H. Nunu Nugraha, mewakili Bacaleg DPRI Dede Haryadi berkeliling dari rumah ke rumah warga, memberikan sosialisasi sekaligus pemaparan manfaat KTA asuransi dari Partai Perindo.

"Kami dengan senang hati membagikan ratusan KTA asuransi untuk masyarakat. Program ini adalah salah satu inisiatif dari Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat," ucap Rizky Fuzi Berlina, yang juga Ketua pemuda perindo Kabupaten Sukabumi, Sabtu (22/7/2023).

Rizky menjelaskan, KTA asuransi dari Partai Perindo memberikan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat dalam menghadapi musibah kecelakaan. Menariknya, KTA ini bisa didapatkan secara gratis hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta nomor handphone.

"Kartu Tanda Anggota ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat mengatasi biaya kecelakaan. Penggunaannya pun cukup mudah, cukup dengan menghubungi nomor yang tertera di balik KTA," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bacaleg provinsi dari Partai Perindo H. Nunu Nugraha juga memberikan dukungan penuh terhadap program ini, sekaligus mengapresiasi upaya bacaleg dapil 1 dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
