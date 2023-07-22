Pemuda Mahasiswa Ganjar Beri Pelatihan Digital Marketing UMKM di Bandung

BANDUNG- Relawan Ganjar Pranowo yang menamakan diri Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Jawa Barat menggelar pelatihan digital marketing di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Diketahui, kemampuan memasarkan produk di dunia maya atau digital marketing menjadi kunci untuk membangun bisnis pada era digital seperti sekarang ini.

"Pemateri menyampaikan pentingnya berusaha lewat media sosial yang di mana hari ini penjualan produk kebanyakan itu melalui media sosial," kata Koordinator Wilayah PMN Jawa Barat, Marsus Albar.

Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dari kalangan muda hingga orangtua yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Mereka mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mengenai kewirausahaan dan pemasaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital saat ini.

Selain digital marketing, pelaku usaha didorong untuk mengembangkan kemampuan lain seperti public speaking hingga teknik desain grafis sederhana.

"Pentingnya mempunyai produk ini, mempunyai keterampilan baik dari public speaking, desain ataupun teknik pemasaran yang nantinya akan menjual produknya di media sosial," ujar Marsus.

Setelah warga tertarik dengan konsep kegiatan yang digelar, para sukarelawan PMN Jawa Barat menjadi lebih mudah untuk melakukan sosialisasi mengenai sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Ditambahkannya, sambutan warga sangat positif terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan PMN Jawa Barat selama ini, termasuk tanggapan terhadap kegiatan kali ini.

"Untuk (peserta) itu, banyak sekali dan responnya cukup baik. Baik dari pemuda ataupun warga Desa Cipedes ketika PMN Jawa Barat menyosialisasikan sosok Pak Ganjar Pranowo di kegiatan kali ini," katanya.

Dia sangat optimistis dukungan dari warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung terhadap Ganjar semakin meningkat dari waktu ke waktu.

"Warga, ataupun bapak-ibu serta pemuda banyak sekali yang mendukung agar nantinya Pak Ganjar bisa terpilih di (Pemilihan) Presiden 2024," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan bernama Rizal Adiguna mengapresiasi inisiatif para relawan Ganjar yang telah menggelar kegiatan kali ini.