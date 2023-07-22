Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Terpapar Asap Kebakaran TPA Pasirbajing, Puluhan Warga Sukaraja Mengeluh Sakit

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:44 WIB
Terpapar Asap Kebakaran TPA Pasirbajing, Puluhan Warga Sukaraja Mengeluh Sakit
Warga terpapar asap kebakaran TPA Pasirbajing (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Puluhan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar asap dari kebakaran di TPA Pasirbajing. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut menurunkan tim untuk memeriksa kondisi kesehatan puluhan warga yang terpapar asap di Desa Sukaraja.

"Total pasien terdampak yang diperiksa dari Desa Sukaraja sebanyak 38 orang," kata Kepala Dinkes Garut Leli Yuliani, Sabtu (22/7/2023).

Leli Yuliani menyebut pemeriksaan terhadap warga dimulai pada Jumat 21 Juli 2023. Pada Jumat kemarin, jumlah warga yang diperiksa sebanyak 30 orang.

Dengan demikian, total warga yang diperiksa berjumlah 68 orang. Pada hari ini, dari 38 warga yang diperiksa, sebanyak 30 di antaranya merupakan orang dewasa dan 8 anak-anak.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan kondisi warga yang mengeluhkan sakit akibat asap tebal dari kebakaran TPA Pasirbajing. Pemeriksaan pasien terdampak dilakukan di Masjid Nurul Anwar.

"Mengeluh sakit dada, batuk, pusing, hingga kesehatan mata juga. Yang mengeluh batuk dan sesak 13 orang, ragam keluhan lain 24 orang. Kemudian satu orang ada yang dirujuk ke puskesmas terdekat karena sesak akibat memiliki riwayat tuberkulosis," ujarnya.

