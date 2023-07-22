Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Peduli Sesama, Santri Ganjar Beri Bantuan ke Sekolah Terdampak Kebakaran di Sumut

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:03 WIB
Peduli Sesama, Santri Ganjar Beri Bantuan ke Sekolah Terdampak Kebakaran di Sumut
Relawan Ganjar Beri Bantuan Sekolah yang Terbakar di Sumatera Utara
SERDANG BEDAGAI – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumut membantu gedung sekolah Al Washliyah yang hangus terbakar di Simpang Empat, Kampung Lalang, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Kebakaran itu dipicu arus pendek listrik di salah satu ruang kelas. Api kemudian merembet ke kantor besar Aliyyah, kantor kepala sekolah SMP, ruang guru dan kantor kepala sekolah MTs, laboratorium IPA beserta komputer, dan 9 ruang kelas lainnya.

“Berangkat dari keprihatinan kami dari Santri Dukung Ganjar, kami memberikan sedikit bantuan berupa semen dan seng,” kata Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan Sabtu (22/7/2023).

Terlihat puing-puing bangunan sekolah yang sudah menghitam legam usai kebakaran. Sebagian besar bangunan sekolah rusak dengan atap yang tidak tersisa lantaran dilahap ‘si jago merah’.

Akibat kerusakan itu, sejumlah guru tidak bisa melaksanakan kegiatan mengajar secara normal. Para siswa juga kesulitan belajar karena kekurangan fasilitas yang sudah dilahap api.

“Dampak dari kebakaran, atap dari sekolah ini memang hancur dimakan api. Maka kita berikanlah bahan-bahan bangunan ini agar para siswa dapat merasakan fasilitas di sekolahnya,” tutur Randi.

Dia berharap para siswa dan guru dapat beraktivitas normal seperti sediakala. Sebab, Randi menekankan pentingnya sekolah sebagai sarana pendidikan generasi penerus bangsa Indonesia.

“Harapannya anak-anak akan cepat kembali bersekolah secara normal untuk belajar karena sekolah Al Washliyah ini juga menjadi salah satu kunci pendidikan di Serdang Bedagai,” tandasnya.

Sementara itu, Wahyuna selaku Kepala Sekolah MTs Al Washliyah berterima kasih kepada SDG. Terlebih relawan pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari santri-santri ini telah berupaya mengurangi dampak kebakaran.

