Diduga Disengaja, Kebakaran di Bar Meksiko Tewaskan 11 Orang

MEXICO CITY - Sebelas orang tewas dalam dugaan serangan pembakaran di sebuah bar di kota perbatasan Meksiko utara San Luis Rio Colorado. Pihak berwenang Negara Bagian Sonora pada Sabtu, (22/7/2023) mengatakan bahwa insiden itu terjadi setelah seorang pelanggan yang diusir membakar bar itu dengan bom Molotov.

Jaksa negara bagian Sonora mengatakan temuan awal menunjukkan tersangka masih muda, laki-laki dan sangat mabuk pada saat serangan pada Sabtu dini hari, dan telah dikeluarkan dari bar karena tidak menghormati wanita di sana.

Dia kemudian kembali dan melemparkan semacam bom molotov ke pintu bar, menurut pernyataan dari jaksa di negara bagian, yang berbatasan panjang dengan Arizona.

Empat dari 11 korban tewas adalah perempuan, dan empat orang lagi dirawat di rumah sakit karena luka-luka mereka, tambah mereka sebagaimana dilansir Reuters.

Salah satu korban wanita adalah warga negara Amerika Serikat (AS), mungkin berkewarganegaraan ganda Meksiko, dan korban lainnya baru berusia 17 tahun, kata Gustavo Romulo Salas, jaksa agung negara bagian, dalam konferensi pers.

Santos Gonzalez, walikota kota tersebut, mengatakan bahwa tersangka, seorang pria, telah ditangkap polisi.

(Rahman Asmardika)