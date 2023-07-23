Kebakaran Hutan Besar Paksa Evakuasi Massal Ribuan Orang dari Pulau Rhodes

ATHENA - Kebakaran hutan yang telah berkobar selama lima hari di Pulau Rhodes, Yunani memaksa ribuan orang dievakuasi dari desa dan pantai yang terdampak pada Sabtu, (22/7/2023). Pihak berwenang mengatakan bahwa evakuasi tersebut dilakukan melalui jalur darat dan laut.

Kapal penjaga pantai dan lebih dari 30 kapal pribadi mengevakuasi setidaknya 2.000 orang, termasuk turis, dari pantai yang dekat dengan daerah Kiotari dan Lardos di bagian tenggara Pulau Rhodes, kata Juru Bicara Penjaga Pantai Nikos Alexiou kepada televisi Skai.

Dia mengatakan operasi sedang berlangsung untuk mengevakuasi sekira 600 orang dari pantai di Kiotari dan Gennadi menuju Plimiri.

Pihak berwenang juga mendesak sekira 1.000 orang untuk meninggalkan Desa Pefki, Lindos dan Kalathos saat api mendekat, kata Juru Bicara Pemadam Kebakaran Vassilis Vathrakogiannis.

Petugas pemadam kebakaran, didukung oleh pengebom air udara dan bala bantuan oleh Slovakia, berjuang dengan wabah baru dari api, yang dikipasi oleh angin kencang.