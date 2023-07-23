Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Besar Paksa Evakuasi Massal Ribuan Orang dari Pulau Rhodes

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:29 WIB
Kebakaran Hutan Besar Paksa Evakuasi Massal Ribuan Orang dari Pulau Rhodes
Foto: Reuters.
A
A
A

ATHENA - Kebakaran hutan yang telah berkobar selama lima hari di Pulau Rhodes, Yunani memaksa ribuan orang dievakuasi dari desa dan pantai yang terdampak pada Sabtu, (22/7/2023). Pihak berwenang mengatakan bahwa evakuasi tersebut dilakukan melalui jalur darat dan laut.

Kapal penjaga pantai dan lebih dari 30 kapal pribadi mengevakuasi setidaknya 2.000 orang, termasuk turis, dari pantai yang dekat dengan daerah Kiotari dan Lardos di bagian tenggara Pulau Rhodes, kata Juru Bicara Penjaga Pantai Nikos Alexiou kepada televisi Skai.

Dia mengatakan operasi sedang berlangsung untuk mengevakuasi sekira 600 orang dari pantai di Kiotari dan Gennadi menuju Plimiri.

Pihak berwenang juga mendesak sekira 1.000 orang untuk meninggalkan Desa Pefki, Lindos dan Kalathos saat api mendekat, kata Juru Bicara Pemadam Kebakaran Vassilis Vathrakogiannis.

Petugas pemadam kebakaran, didukung oleh pengebom air udara dan bala bantuan oleh Slovakia, berjuang dengan wabah baru dari api, yang dikipasi oleh angin kencang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kebakaran Hutan Yunani
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180819/penembakan_massal_di_yunani-G1JS_large.jpg
Penembakan Massal Dipicu Dendam Keluarga di Yunani, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/18/2971179/yunani-legalkan-pernikahan-sesama-jenis-disambut-protes-gereja-ortodoks-8GUc25wG8F.jpg
Yunani Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Disambut Protes Gereja Ortodoks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/18/2927557/kapal-kargo-tenggelam-di-lepas-pantai-pulau-yunani-13-awaknya-hilang-qoPy3tDtms.jpg
Kapal Kargo Tenggelam di Lepas Pantai Pulau Yunani, 13 Awaknya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879261/banjir-dahsyat-yunani-pengantin-baru-yang-bulan-madu-hilang-disapu-terjangan-air-YLWbHMaz1c.jpg
Banjir Dahsyat Yunani, Pengantin Baru yang Bulan Madu Hilang Disapu Terjangan Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/18/2869402/18-mayat-hangus-ditemukan-di-daearah-kebakaran-hutan-yunani-diduga-migran-WUTXKsY9JU.jpg
18 Mayat Hangus Ditemukan di Daearah Kebakaran Hutan Yunani, Diduga Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/18/2851356/puluhan-kebakaran-baru-melanda-sejumlah-titik-di-yunani-hampir-20-ribu-orang-dievakuasi-rvj91J4IA9.jpg
Puluhan Kebakaran Baru Melanda Sejumlah Titik di Yunani, Hampir 20 Ribu Orang Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement