INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ada Saingan, Partai PM Hun Sen Dipastikan Menangi Pemilu Sepihak Kamboja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:52 WIB
Tak Ada Saingan, Partai PM Hun Sen Dipastikan Menangi Pemilu Sepihak Kamboja
Hun Manet, putra Hun Sen yang disebut-sebut akan menjadi Perdana Menteri Kamboja berikutnya. (Foto: Reuters)
A
A
A

PHNOM PENH - Rakyat Kamboja pada Minggu, (23/7/2023) memberikan suara dalam pemilihan umum, yang dipastikan akan memperpanjang dominasi politik partai yang berkuasa, membuka jalan bagi transisi kepemimpinan bersejarah, dan akhir masa pemerintahan salah satu perdana menteri terlama di dunia.

BACA JUGA:

Inilah 7 Larangan Aneh di Kamboja yang Tak Dijumpai di Indonesia 

Kontes ini secara efektif adalah perlombaan satu pihak, dengan Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen yang berkuasa, tidak menghadapi lawan yang layak setelah tindakan keras yang kejam selama bertahun-tahun terhadap oposisi.

Aktivis menganggap pemilu di Kamboja sebagai pemilu palsu, dengan CPP melawan 17 partai yang sebagian besar tidak jelas, tidak ada yang memenangkan kursi dalam pemilu terakhir, pada 2018.

BACA JUGA:

Pemimpin Oposisi Kamboja Divonis 27 Tahun Penjara Atas Tuduhan Pengkhianatan 

Antrean panjang terbentuk di TPS hingga pagi hari. Menjelang tengah hari, 6,2 juta dari 9,7 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memberikan suara, menurut pejabat Komite Pemilihan Nasional Dim Sovannarom sebagaimana dilansir Reuters.

Mantan gerilyawan Khmer Merah Hun Sen, (70), telah memimpin Kamboja selama 38 tahun dan menepis kekhawatiran Barat tentang kredibilitas pemilu, bertekad untuk mencegah hambatan apa pun dalam peralihannya yang telah dikalibrasi dengan hati-hati ke penggantinya, yang juga merupakan putra sulungnya, Hun Manet.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Hun Sen kamboja Pemilu Kamboja
