Bersiap Hadapi Gempa Dahsyat, Turki Bangun 350 Ribu Rumah di Istanbul

ANKARA – Turki akan membentuk unit transformasi perkotaan guna melindungi kota-kota terpadatnya dari ancaman gempa bumi, demikian diumumkan Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi dan Perubahan Iklim Mehmet Ozhaseki.

Berbicara kepada penyiar TRT Haber pekan lalu, Ozhaseki mengatakan bahwa sekira 350.000 rumah baru akan dibangun di Istanbul berdasarkan rencana tersebut. Turki juga akan memperkenalkan sistem hubah dimana orang dapat mengajukan permohonan dana untuk "mengubah" dan properti mereka menjadi tahan gempa.

“Kami akan membentuk unit khusus untuk Istanbul, tidak ada pilihan lain,” kata Ozhaseki sebagaimana dilansir RT. Dia menambahkan bahwa diskusi telah dilakukan dengan Walikota Istanbul Ekrem Imamoglu.

“Yang paling penting adalah, jika terjadi gempa, kami akan memastikan tidak ada warga yang melemparkan dirinya ke luar jendela, menunggu dengan tenang di rumah tanpa panik dan menunggu dalam diam hingga gempa berlalu,” jelas Ozhaseki. “Saya pikir kita bisa mempersiapkan Istanbul untuk gempa bumi sebelum datang.”