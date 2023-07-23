Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Ini Alami Kebutaan Gara-Gara Berusaha Pecahkan Rekor Menangis 100 Jam Tanpa Henti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:01 WIB
Pria Ini Alami Kebutaan Gara-Gara Berusaha Pecahkan Rekor Menangis 100 Jam Tanpa Henti
Foto: Instagram/@237_towncryer.
A
A
A

SEORANG komedian dan pembuat konten dari Nigeria diduga kehilangan penglihatannya selama sekira 45 menit setelah menangis berjam-jam dalam upaya untuk mencetak rekor dunia waktu terlama menangis terus menerus dengan menangis selama 100 jam tanpa henti.

Tembu Daniel, yang menggunakan nama '237_towncryer' di Instagram, baru-baru ini mencoba mencetak rekor dunia yang agak tidak biasa, dengan menangis terus menerus selama 100 jam. Pemuda Nigeria itu memulai “maraton menangis” pada 9 Juli, tetapi terpaksa menghentikan tangisannya hanya 6 jam kemudian, karena beberapa efek samping yang tidak terduga.

Rupanya, memaksakan diri untuk menangis berjam-jam tanpa henti menyebabkan Daniel mengalami sakit kepala, mata sembab, dan bengkak. Namun, gejala yang paling mengkhawatirkan adalah kebutaan sebagian yang diduga berlangsung sekira 45 menit.

"Saya harus mengatur ulang strategi dan mengurangi ratapan saya," kata komedian itu kepada BBC, menambahkan bahwa dia tidak ingin membiarkan kejadian ini menghentikannya mencapai tujuannya.

Namun, tidak jelas apakah dia benar-benar menyelesaikan 100 jam menangis terus menerus, karena beberapa klip upaya yang diposting di Instagram-nya menunjukkan pengatur waktu masing-masing hanya 2 jam 9 menit, dan 5 jam 54 menit.

Halaman:
1 2
      
