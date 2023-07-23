Gelar Turnamen Bola, Perindo Ingin Bina Anak Jadi Pemain Profesional

SIAK - Partai Perindo di Provinsi Riau menggelar turnamen sepak bola untuk anak usia dini U-11 dan U-13 di Kabupaten Siak. Salah satu tujuan diadakan turnamen adalah untuk mencari bibit unggul di Riau untuk bisa berkompetisi di nasional bahkan internasional.

Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengungkapkan, turnamen sepak bola sangat penting dilakukan demi menambah jam terbang atlet-atlet muda. Karena jika anak mempunyai skill yang bagus tapi mental tidak baik, itu sangat merugikan.

"Turnamen-turnamen seperti ini harus sering dilakukan untuk mencari bibit-bibit sepak bola. Ini perlu dilakukan setiap daerah," kata Sayed Abubakar, Sabtu (22/7/2023).

Dia menjelaskan, para atlet harus dibina harus dibina secara dini baik dari teknik, fisik dan mental. "Kemampuan harus sering diasah. Walau pintar bermain tapi banyak kejaidan atlet saat bertanding takut, gerogi jadi harus terus dibina yang seperti ini. Turnamen turnamen seperti ini harus sering dilakukan," imbuh pria yang akrab disapa Ibek.

Dia menegaskan, Partai Perindo komitmen untuk melakukan pembinaan atlet sepak bola. "Generasi muda kita harus diisi dengan hal positif. Seperti kita ketahui bahwa banyak anak-anak yang saat ini disebutkan dengan dunia gatget dunia games. Untuk itu, Partai Perindo komit untuk membuat kegiatan anak yang lebih positif seperti mengadakan turnamen olahraga," imbuhnya.

Untuk Turnamen Perindo Nike 20 Cup 2023 di Lapangan Bola Siak Lanjut Kota Siak, Kabupaten Siak diikuti 64 tim dari dua provinsi yakni Riau dan Sumatera Barat. Turnamen akan digelar selama 2 hari.

