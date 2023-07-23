Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Oknum Anggota Polres Rohil Riau Timbun BBM Subsidi

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:29 WIB
Viral! Oknum Anggota Polres Rohil Riau Timbun BBM Subsidi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang wanita memviralkan penggerebekan sebuah tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi di rumah oknum polisi berinisial MAR di sekitar perkebunan PT Salim, Dusun Balai Jaya, Ujungtanjung Kabupaten Rohil, Riau. Dalam video itu wanita yang diketahui merupakan seorang Pj Penghulu (kepala desa) Balam Jaya N Sitanggang.

Dalam video itu, terlihat sebuah gudang penimbunan BBM yang berada disamping rumah MAR yang diketahui adalah seorang anggota polisi, Babinkamtibmas. Dalam video itu wanita itu memperlihatkan kondisi gudang yang berisi puluhan drum dan juga tanki.

"Ini semua penuh berisi minyak. Dia selama ini yang memfitnah ke Pak Kapolres kalau saya bermain. Ternyata dia yang bermain. Lihat ini pak Kapolri pak Presiden," ucap Pj Penghulu dalam videonya yang dilihat, Minggu (23/7/2023).

Dalam video terlihat seorang pria yang berada di dalam gudang. Menurut N Sitanggang bahwa pria itu adalah anak buah atau ekerka anggota Babinkamtibmas tersebut.

"Ini semalam saya gerebek. Makanya ini minyak minyak ini mau dipindahkan. Lihatlah ini ada proses pemindahahannya," ucapnya.

Terlihat juga satu unit mobil colt diesel di dekat gudang yang di bagian baknya sudah berusi tangki besar diduga berisi minyak BBM bersubdisi.

"Ini mau dipindahkan pakai truk clot disel. Ini truk miliknya. Itu juga mobil satu lagi mobil dia yang dipakai untuk melansir BBM," ucapnya sambil menunjuk sebuah mobil dobel kabin bak terbuka warna silver.

