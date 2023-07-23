Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Pemancing Hilang Terseret Ombak Pantai Orong Bukal Sekotong

edy gustan , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:20 WIB
Dua Pemancing Hilang Terseret Ombak Pantai Orong Bukal Sekotong
Tim SAR gabungan mencari dua korban yang hilang (foto: dok ist)
A
A
A

LOMBOK BARAT - Dua orang pemancing, Saefuddin (20) dan Muslimin (20) terseret ombak saat memancing ikan di Pantai Orong Bukal Sekotong di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, pada Sabtu 22 Juli 2023.

Keduanya warga Dusun Blongas Desa Persiapan Buwun Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

Kepala Kantor SAR Mataram, Lalu Wahyu Efendi langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari kedua pemancing itu. "Laporan itu kami terima kemarin," Kata Lalu Wahyu Efendi, Minggu (23/7/2023).

Tim rescue telah dikerahkan setelah menerima informasi untuk melakukan pencarian. Peralatan yang digunakan adalah perahu karet bermesin, life jacket, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya. TNI, Polri, Garda Muda, The Real, nelayan, warga setempat, dan unsur lainnya turut terlibat dalam pencarian dua warga Sekotong yang hilang diterjang ombak tersebut.

"Hingga siang ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian," pungkasnya.

(Awaludin)

      
