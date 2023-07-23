Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dirikan Posko Pemenangan, Komunitas Ojol di Serang Siap Menangkan Ganjar

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:48 WIB
Dirikan Posko Pemenangan, Komunitas Ojol di Serang Siap Menangkan Ganjar
Relawan Ganjar di Serang Banten
A
A
A

SERANG - Komunitas ojek online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar mendirikan posko pemenangan untuk Ganjar Pranowo, di Jalan Kiajurum, Kecamatan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Hal ini juga sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta memenangkan Ganjar di Serang, Banten.

Juru bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengatakan, posko pemenangan ini merupakan basecamp para ojol yang ada di Serang dan juga posko pemenangan.

Pihaknya melakukan merenovasi hingga melengkapi fasilitas basecamp untuk memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran posko pemenangan.

"Kami membawa program bedah basecamp dan juga shelter pemenangan Pak Ganjar di Serang. Jadi kita dan teman-teman merenovasi basecamp ini yang menjadi tempat berkumpulnya ojol di Serang," kata Risnandar, Minggu (23/7/2023).

Risnandar menambahkan, dengan berdirinya posko pemenangan dan basecamp ini, diharapkan akan menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat bagi seluruh ojol di Serang, dan sekaligus menjadi rumah aspirasi bagi mereka yang ingin menyampaikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement