Dirikan Posko Pemenangan, Komunitas Ojol di Serang Siap Menangkan Ganjar

SERANG - Komunitas ojek online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar mendirikan posko pemenangan untuk Ganjar Pranowo, di Jalan Kiajurum, Kecamatan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Hal ini juga sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta memenangkan Ganjar di Serang, Banten.

Juru bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengatakan, posko pemenangan ini merupakan basecamp para ojol yang ada di Serang dan juga posko pemenangan.

Pihaknya melakukan merenovasi hingga melengkapi fasilitas basecamp untuk memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran posko pemenangan.

"Kami membawa program bedah basecamp dan juga shelter pemenangan Pak Ganjar di Serang. Jadi kita dan teman-teman merenovasi basecamp ini yang menjadi tempat berkumpulnya ojol di Serang," kata Risnandar, Minggu (23/7/2023).

Risnandar menambahkan, dengan berdirinya posko pemenangan dan basecamp ini, diharapkan akan menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat bagi seluruh ojol di Serang, dan sekaligus menjadi rumah aspirasi bagi mereka yang ingin menyampaikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.