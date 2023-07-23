Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Basecamp Narkoba Digerebek Polisi, 4 Orang Ditangkap!

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:32 WIB
3 Basecamp Narkoba Digerebek Polisi, 4 Orang Ditangkap!
Gerebek basecamp narkoba (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI - Tiga lokasi diduga basecamp narkoba digerebek jajaran Polresta Jambi. Tidak hanya itu, tiga orang turut diamankan petugas.

"Ada tiga tempat yang kita lakukan penindakan terhadap basecamp yang diduga penyalahgunaan narkoba," ujar Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, Minggu (23/7/2023).

Untuk lokasi, katanya, di kebun sayur yang berada di Jalan Ar Saleh, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Lebak Bandung Jelutung, dan di Kelurahan Legok Danau Sipin.

Eko menambahkan, penindakan tegas terhadap tempat penyalahgunaan narkoba tersebut karena banyaknya laporan yang marak terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi.

"Penindakan basecamp penyalahgunaan narkoba tersebut dipimpin langsung Kabag Ops Polresta Jambi Kompol Army Sevtiansyah dan puluhan personel Polresta Jambi," imbuhnya.

Menurut Kapolresta, bahwa ini bentuk keseriusan aparat penegak hukum khususnya Polresta Jambi dalam menindak tempat yang dijadikan peredaran gelap narkoba.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
narkotika jambi Narkoba
