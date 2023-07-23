Data BPS Terbaru, Ganjar Sukses Kendalikan Inflasi dan Turunkan Kemiskinan di Jateng

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berhasil membawa Pemprov Jateng mengendalikan inflasi hingga menurunkan angka kemiskinan. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Jateng mampu mengendalikan inflasi sejak September 2022 hingga Maret 2023.

Bahkan, penutusan terus terjadi secara konsisten hingga mencapai angka 5,22 (yoy) dan berdasarkan catatan hingga Juni 2023 mencapai 3,03 persen. BPS merilis data tersebut pada 17 Juli 2023.

Program penanggulangan kemiskinan Ganjar disebutkan juga dalam laporan BPS tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,77 persen. Itu berarti terjadi penurunan 0,16 persen dibanding Maret 2022.

Menurut Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan, catatan positif perbaikan ekonomi membawa tingkat penurunan kemiskinan mendekati saat sebelum pandemi.

“Jumlah penduduk miskin Jateng Maret 2023 sebesar 3,79 juta orang, atau turun 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022. Dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (23/7/2023).

Kenaikan rata-rata harga pangan membuat penurunan belum optimal karena mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan menjadi 477.580 (2,73 persen).