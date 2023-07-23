Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Data BPS Terbaru, Ganjar Sukses Kendalikan Inflasi dan Turunkan Kemiskinan di Jateng

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |02:40 WIB
Data BPS Terbaru, Ganjar Sukses Kendalikan Inflasi dan Turunkan Kemiskinan di Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berhasil membawa Pemprov Jateng mengendalikan inflasi hingga menurunkan angka kemiskinan. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Jateng mampu mengendalikan inflasi sejak September 2022 hingga Maret 2023.

Bahkan, penutusan terus terjadi secara konsisten hingga mencapai angka 5,22 (yoy) dan berdasarkan catatan hingga Juni 2023 mencapai 3,03 persen. BPS merilis data tersebut pada 17 Juli 2023.

Program penanggulangan kemiskinan Ganjar disebutkan juga dalam laporan BPS tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,77 persen. Itu berarti terjadi penurunan 0,16 persen dibanding Maret 2022.

Menurut Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan, catatan positif perbaikan ekonomi membawa tingkat penurunan kemiskinan mendekati saat sebelum pandemi.

“Jumlah penduduk miskin Jateng Maret 2023 sebesar 3,79 juta orang, atau turun 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022. Dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (23/7/2023).

Kenaikan rata-rata harga pangan membuat penurunan belum optimal karena mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan menjadi 477.580 (2,73 persen).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement