Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

5 Penipu Rekayasa Kasus Perampokan Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

iNews TV , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |04:20 WIB
5 Penipu Rekayasa Kasus Perampokan Ditangkap Polisi, Begini Modusnya
Penipu rekayasa kasus perampokan (Foto: Anggraini)
A
A
A

MAGELANG - Polresta Magelang mengungkap kasus penipuan dengan modus membuat laporan perampokan palsu dan menangkap lima orang pelaku. Kelima komplotan penipu tersebut yakni, berinisial MN (35) warga Blora, HS (54), HN (40), PR (44) dan SA (30).

Dengan modus tersebut, para pelaku berhasil menipu korban berinisial AS. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp120 juta.

Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono menjelaskan, kasus penipuan tersebut berawal ketika korban AS meminta tolong pelaku MN untuk mencarikan mobil Toyota Fortuner untuk dibeli. Kemudian, MN berhasil mendapatkan mobil yang dipesan seharga Rp120 juta.

"Selanjutnya, pelaku mengaku menjadi korban perampokan sewaktu melakukan transaksi jual beli melalui COD di Jalan Raya Tegalsari, Salam, Kabupaten Magelang pada 23 Juni 2023. Pelaku juga mengaku dianiaya oleh 4 orang pelaku dan setelah berhasil menguasai kendaraan Fortuner para pelaku melarikan diri ke arah Magelang kota. Selanjutnya, MN melaporkan secara resmi kejadian tersebut ke pihak kepolisian," ujar Kombes Pol Ruruh, Sabtu (22/7/2023).

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Fakta baru mulai terkuak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MN dan korban. Polisi juga mendapatkan fakta lain yang dirasakan janggal.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik Sat Reskrim mengungkap kebenaran terkait laporan MN ternyata hanyalah skenario belaka dan hanya merupakan rekayasa kejadian perampokan palsu.

"Hal itu dilakukan MN untuk mengelabui korban AS selaku pemilik uang Rp120 juta yang dipergunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner warna putih," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement