5 Penipu Rekayasa Kasus Perampokan Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

MAGELANG - Polresta Magelang mengungkap kasus penipuan dengan modus membuat laporan perampokan palsu dan menangkap lima orang pelaku. Kelima komplotan penipu tersebut yakni, berinisial MN (35) warga Blora, HS (54), HN (40), PR (44) dan SA (30).

Dengan modus tersebut, para pelaku berhasil menipu korban berinisial AS. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp120 juta.

Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono menjelaskan, kasus penipuan tersebut berawal ketika korban AS meminta tolong pelaku MN untuk mencarikan mobil Toyota Fortuner untuk dibeli. Kemudian, MN berhasil mendapatkan mobil yang dipesan seharga Rp120 juta.

"Selanjutnya, pelaku mengaku menjadi korban perampokan sewaktu melakukan transaksi jual beli melalui COD di Jalan Raya Tegalsari, Salam, Kabupaten Magelang pada 23 Juni 2023. Pelaku juga mengaku dianiaya oleh 4 orang pelaku dan setelah berhasil menguasai kendaraan Fortuner para pelaku melarikan diri ke arah Magelang kota. Selanjutnya, MN melaporkan secara resmi kejadian tersebut ke pihak kepolisian," ujar Kombes Pol Ruruh, Sabtu (22/7/2023).

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Fakta baru mulai terkuak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MN dan korban. Polisi juga mendapatkan fakta lain yang dirasakan janggal.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik Sat Reskrim mengungkap kebenaran terkait laporan MN ternyata hanyalah skenario belaka dan hanya merupakan rekayasa kejadian perampokan palsu.

"Hal itu dilakukan MN untuk mengelabui korban AS selaku pemilik uang Rp120 juta yang dipergunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner warna putih," katanya.