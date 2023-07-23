Advertisement
HOME NEWS JATENG

Belasan Ribu Kader PDIP Ikuti Jalan Sehat, Ganjar: Persiapan untuk Menangkan Pilpres 2024

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:35 WIB
Belasan Ribu Kader PDIP Ikuti Jalan Sehat, Ganjar: Persiapan untuk Menangkan Pilpres 2024
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
SOLO-Sebanyak 18.000 kader PDIP mengikuti jalan sehat Bersama Ganjar Pranowo di Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

Ganjar Pranowo berharap para kader diberikan edukasi agar berada di track yang tepat saat Pemilu 2024 mendatang.

Ganjar didampingi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan tersebut terlibat dalam satu agenda yakni jalan sehat.

"Saya menyampaikan terima kasih ada kekuatan real yang oleh DPC PDIP Solo digerakkan. Ini kolaborasinya bagus, ada kader partai kemudian caleg, pendukung ada beberapa relawan bisa digerakkan," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, bahwa kegiatan jalan sehat ini adalah persiapan menuju untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.

Menurutnya, cara yang digunakan merupakan cara yang sederhana untuk menunjukkan misi dari partai relawan memenangkan Pileg Dan Pilpres. Wujudnya dalam bentuk masa yang real.

"Jalan sehat ini menuju persiapan sebenarnya baik dari dapil untuk memenangkan pileg ataupun pilpres,"ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
