HOME NEWS JATENG

Branding Kemeja Garis Hitam Putih, Ganjar: Kalau Kamu Setuju Tak Bikin

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:11 WIB
Branding Kemeja Garis Hitam Putih, Ganjar: Kalau Kamu Setuju Tak Bikin
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

SOLO-Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo akan menggunakan kemeja bermotif garis hitam putih untuk kampanye 2024. Ganjar beberapa kali tampak mengenakan baju tersebut.

Motif kemeja itu kemudian di gunakan Wali Kita Solo, Gibran Rakabuming Raka saat acara Sumsuman Satgas PDIP dan Penyerahan Diklat Satgas, Minggu (23/7/2023).

Ganjar mengungkapkan, bahwa dirinyalah yang memberikan baju tersebut kepada Gibran saat keduanya tengah berada di Bogor.

"Kemarin di Bogor sama saya. Masih dibawa, dan baru dipakai tadi," katanya.

Ditanya apakah baju bermotif garis lurus vertikal itu akan digunakan sebagai branding. Ganjar menjawab tak bikin kalau setuju.

"Branding? Kalau kamu setuju tak bikin," tutup Ganjar.

Halaman:
1 2
      
