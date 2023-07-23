Terinspirasi Ganjar, Pena Mas Beri Penyuluhan dan Bantuan ke Petani Boyolali





BOYOLALI- Relawan Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi Dukung Ganjar (Pena Mas Ganjar) memberikan penyuluhan dan berikan bantuan alat pertanian ke kelompok tani (Gapoktan) Dusun Ngampo, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Koordinator Pena Mas Ganjar Reza Abdurrakhman mengatakan kegiatan ini terinspirasi dari sosok Ganjar yang sangat peduli terhadap nasib kelompok tani.

"Kami bisa melihat bahwa para petani di Jawa Tengah sudah dibantu melalui kartu tani. Para petani ini penjaga ketahanan pangan memang perlu diperhatikan lebih," ujar Reza, Minggu (23/7/2023).

Diketahui, program Kartu Tani Jateng yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinobatkan sebagai terbaik nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam acara pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Saat penyuluhan itu, dilakukan diskusi bersama untuk mendengarkan keluh kesah petani dalam bertani. Untuk memberikan motivasi kepada para petani, dia memberikan stimulus sejumlah bantuan alat pertanian. Ini merupakan bukti nyata kepedulian relawan terhadap para petani.

"Kami juga memberikan sedikit bantuan, harapannya bisa memberi manfaat ke depan. Bantuan yang kami berikan juga sesuai permintaan kelompok tani Ngampo sesuai kebutuhannya," ujar Reza.

Relawan juga menyerap aspirasi warga terkait sosok pemimpin harapan mereka dan juga menyosialisasikan Ganjar Pranowo.