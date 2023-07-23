Jokowi Puji Kondisi Jalan di Jateng, Ganjar: Terima Kasih Pak Presiden

SRAGEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membantu menuntaskan perbaikan jalan di wilayahnya.

Dikatakan Ganjar, selama ini, ada beberapa daerah yang belum bisa dituntaskan perbaikan jalannya karena pandemi Covid-19.

“Ada beberapa daerah yang cukup parah yang kemarin tidak bisa diselesaikan karena pandemi akhirnya dituntaskan oleh Pak Presiden. Kami menyampaikan terima kasih,” kata Ganjar Pranowo usai mendampingi Presiden Jokowi mengecek proyek rekontruksi jalan Solo-Sragen-Purwodadi, Minggu (23/7/2023).

Kemantapan jalan di Jawa Tengah sudah mencapai 88 persen. Pihaknya bersyukur usulan perbaikan jalan yang penting, seperti Solo-Purwodadi dipenuhi pemerintah pusat. Dia menilai konstruksi jalan bagus dan rigit.

Disinggung mengenai pujian Presiden Jokowi terkait kemantapan jalan di Jawa Tengah yang mencapai 88 persen, Ganjar menyebut hal itu sudah di atas rata-rata.

Saat Ganjar mulai menjabat Gubernur Jawa Tengah, dia menaikkan anggaran untuk perbaikan jalan hingga 300 persen.