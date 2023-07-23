Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dampingi Ganjar di Solo, Gibran Kenakan Baju Garis Hitam Putih

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:22 WIB
Dampingi Ganjar di Solo, Gibran Kenakan Baju Garis Hitam Putih
Ganjar Pranowo dan Gibran saat Jalan Sehat di Solo
A
A
A

 

SOLO- Wali Kota Solo Rakabuming Raka mengenakan baju garis hitam putih saat mendampingi bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo membuka kegiatan jalan sehat di Taman Sunan Jogo Kali, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Minggu (23/7/2023).

Gibran mengaku, baju tersebut merupakan baju pemberian dari Ganjar Pranowo saat mendampingi pria berambut putih itu melawat ke Kabupaten Bogor kemarin.

"Kemarin ini malah yang memberi langsung Pak Ganjar ini, dijahitkan langsung beliau. Iya di Citeureup (Bogor)," ujar Gibran di Taman Sunan Jogo Kali.

Saat mendampingi Ganjar di Bogor, keduanya juga sempat berkendara dalam satu mobil dan ngopi bareng di sebuah warung kopi.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan, diberi wejangan oleh Ganjar. "Ada (wejangan). Ada pas sarapan diberi wejangan, banyak," ucap Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement