Dampingi Ganjar di Solo, Gibran Kenakan Baju Garis Hitam Putih

Ganjar Pranowo dan Gibran saat Jalan Sehat di Solo

SOLO- Wali Kota Solo Rakabuming Raka mengenakan baju garis hitam putih saat mendampingi bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo membuka kegiatan jalan sehat di Taman Sunan Jogo Kali, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Minggu (23/7/2023).

Gibran mengaku, baju tersebut merupakan baju pemberian dari Ganjar Pranowo saat mendampingi pria berambut putih itu melawat ke Kabupaten Bogor kemarin.

"Kemarin ini malah yang memberi langsung Pak Ganjar ini, dijahitkan langsung beliau. Iya di Citeureup (Bogor)," ujar Gibran di Taman Sunan Jogo Kali.

Saat mendampingi Ganjar di Bogor, keduanya juga sempat berkendara dalam satu mobil dan ngopi bareng di sebuah warung kopi.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan, diberi wejangan oleh Ganjar. "Ada (wejangan). Ada pas sarapan diberi wejangan, banyak," ucap Gibran.