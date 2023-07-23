Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kenakan Baju Garis-Garis Hitam Putih saat Dampingi Ganjar, Gibran: Banyak Dikasih Wejangan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:06 WIB
Kenakan Baju Garis-Garis Hitam Putih saat Dampingi Ganjar, Gibran: Banyak Dikasih Wejangan
Ganjar Pranowo dan Gibran di Solo (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Ganjar Pranowo menyapa masyarakat. Usai ikut blusukan Ganjar ke Bogor kemarin, hari ini Minggu (23/7/2023) Wali Kota Solo itu mendampingi bacapres 2024 dari PDIP jalan sehat di Solo.

Penampilan Gibran pagi itu tidak seperti biasanya. Gibran tidak mengenakan baju seragam olahraga seperti saat mendampingi Ganjar di Bogor, pagi itu Gibran mengenakan kemeja hitam putih garis-garis, kemeja yang kerap dipakai Ganjar Pranowo.

"Iya, ini (kemeja hitam putih garis-garis) yang ngasih Pak Ganjar. Disiapkan langsung beliau," kata Gibran.

Saat ditanya alasannya memakai kemeja itu, Gibran hanya tersenyum. Gibran menuturkan, kemeja yang dia pakai merupakan pemberian Ganjar. 

"Ini dikasih beliau, dikasih waktu di Bogor kemarin," jawabnya.

Gibran juga mengatakan mendapat banyak wejangan saat mendampingi Ganjar. Meski begitu, ia menolak mengatakan apa wejangan yang didapatkan.

"Ada wejangan, dikasih catatan, dikasih wejangan. Panjang wejangannya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
