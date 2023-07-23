Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Ganjar Pranowo, Ini 4 Pernyataan Sikap Deklarator Projo Se-Pulau Jawa

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:15 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Ini 4 Pernyataan Sikap Deklarator Projo Se-Pulau Jawa
Deklarator Projo Se-Pulau Jawa deklarasi dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (Foto: Ist)
JAKARTA - Dukungan terhadap bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo terus mengalir. Kali ini, datang dari Deklarator sukarelawan Pro Jokowi atau Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa.

Deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024-2029 dilakukan di Kota Malang, Sabtu 22 Juli 2023. Hal itu sekaligus sikap atas ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo menghadapi Pemilihan Presiden 2024.

"(Deklarator) Projo melakukan ini karena Projo melihat bahwa ada ketimpangan, ada ketidakberesan daripada sementara teman-teman yang sekarang duduk di ormas DPP Projo," kata Deklarator Projo Jawa Timur, Madchan HR dalam keterangannya.

Deklarator Projo yang hadir dalam deklarasi di antaranya, Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, Budianto Tarigan serta deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta.

Menurut Madchan, deklarasi yang dilakukan di Malang akan diikuti langkah lainnya untuk menguatkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

"Jadi, kami akan membentuk presidium deklarator relawan Pro Jokowi untuk mewadahi seluruh kegiatan teman-teman yang sekarang ini masih tercecer," kata Madchan.

Mereka juga menyoroti sikap para elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo yang tidak jelas hingga saat ini. Sikap tersebut dianggap menimbulkan kebingungan di tengah para sukarelawan Projo lainnya.

"Jadi, kami melihat bahwa DPP Projo ini masih belum menentukan sikap secara resmi. Tetapi, secara personal kadang-kadang itu membuat pernyataan yang sudah membingungkan dan memihak ke sana. Tetapi sikap resmi DPP Projo belum," kata Madchan.

