Komunitas Sopir Truk Ganjar Gelar Pentas Seni Pencak Silat dan Sosialisasi Wirausaha

KEDIRI- Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Timur dukung Ganjar melakukan sosialisasi wirausaha jasa angkutan barang dan pentas seni pencak silat bersama puluhan santri dan masyarakat di Pondok Pesantren Dzul Bayan, Dusun Cakruk, Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah KST Jawa Timur Nasruddin mengatakan, siap mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat melalui program pengembangan di usaha industri transportasi.

"Kami memperkenalkan wawasan wirausaha kepada para santri mengenai jasa angkutan barang, bagaimana peluang usahanya untuk para santri," ujar Nasruddin, Minggu (23/7/2023).

Dikatakan Nasruddin, usaha jasa transportasi di wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut bisa membuka peluang usaha bagi para santri.

"Jasa angkutan di sini banyak, seperti logistik, pengiriman barang sangat banyak kebutuhannya sehingga potensi atau peluang usahanya cukup terbuka," ujarnya.

Dijelaskannya, masyarakat terutama santri menyambut baik kehadiran KST di wilayahnya. Lanjutnya, masyarakat berharap untuk semakin bersinergi bersama masyarakat dalam membuat kegiatan positif selanjutnya.

"Sangat antusias mereka sangat menyambut positif diadakannya kegiatan tersebut, mereka berharap agar lebih luas lagi kegiatan yang kami lakukan," ujar Nasruddin.

Dia berharap, sosialisasi tersebut menjadi stimulus kepada masyarakat dan santri untuk meningkatkan wawasan dan berani memulai usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi lingkungan sekitar.

"Harapannya ketika mereka sudah mulai memasuki dunia usaha, bisa langsung terjun khususnya di industri jasa angkutan barang di sini," tutup Nasruddin.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Dzul Bayan Kediri Assep Zaenal Abidin mengaku senang atas kedatangan dari sukarelawan Ganjar Pranowo tersebut.