Ketika Relawan Ganjar Peduli Terhadap Kesehatan Lansia, Lakukan Cara Ini

MALANG - Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR atau Relawan Ganjar Creasi (G-Creasi) mengadakan kegiatan senam lansia, dan bagi-bagi jamu kepada puluhan lansia di Jalan Panggung, Oro-Oro Dowo, Klojen Malang, Jawa Timur, Minggu (23/7/2023).

"Hari ini kami adakan senam lansia dan bagi-bagi jamu kepada lansia di Malang. Ini sebagai wujud kepedulian kami, sebagai generasi muda terhadap kesehatan orang tua kami," kata Wakil Koordinator Wilayah G-Creasi, Anwar Sidiq.

Dia menambahkan, agenda tersebut sudah dikonsolidasikan sejak jauh hari. Sebab, dirinya menilai pentingnya menanamkan pola hidup sehat melalui gerakan senam dan minum jamu sebagai minuman herbal khas Indonesia.

"Kami lakukan ini karena sosok Pak Ganjar yang menginspirasi, gemar dan sangat berolahraga. Ini menjadi contoh bagaimana pentingnya menjaga pola hidup sehat. Selain olahraga, perlu di-supply dengan asupan yang sehat, salah satunya jamu ramuan kesehatan asli Indonesia," lanjutnya.

Menurut Sidiq, seiring bertambah usia, berpotensi besar seseorang mengalami permasalahan kesehatan akibat proses degeneratif.

Data Riset Kesehatan (Riskesdas) 2013, penyakit terbanyak pada Lansia terutama adalah penyakit tidak menular (PTM) antara lain hipertensi, osteoarthritis, masalah gigi dan mulut, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan diabetes mellitus (DM).