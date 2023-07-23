Diduga Korsleting, Klub Malam di Surabaya Kebakaran!

SURABAYA - Kebakaran melanda klub malam Triple-x yang berada di kompleks Ruko Kedungdoro, Surabaya pada Minggu (23/7/2023).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.40 WIB. Di mana, asap hitam terlihat membubung dari atap lantai 4 bangunan ruko klub malam.

Pertama kali, kebakaran pertama kali diketahui seorang karyawan yang melakukan aktivitas di dalam klub malam. Kemudian, melaporkan kejadian ini kepada pemilik untuk diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.

BACA JUGA: Penyebab Kebakaran RS Hermina Depok Masih Diselidiki

Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Dedik Irianto, titik api diketahui berasal dari lantai 3 klub malam. Di mana, di dalamnya terdapat hall dengan panggung serta peralatan DJ, dan sound system.

Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik pada peralatan elektronik klub malam tersebut karena ruangan yang tertutup dan bangunan yang lumayan tinggi. Petugas melakukan upaya pemadaman dari dalam gedung dengan dilengkapi tabung oksigen serta penyemprotan dari atap gedung ruko.

"Tadi terima laporan jam 16.41 kemudian sampai di TKP pukul 16.44, untuk lokasi mudah dan sumber air kami ambil dari sungai," ujarnya.