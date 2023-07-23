Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

2 Pemotor Tewas Tabrakan Adu Banteng, Salah Satunya Ojol

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |23:19 WIB
2 Pemotor Tewas Tabrakan Adu Banteng, Salah Satunya Ojol
Ilustrasi kecelakaan motor (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JOMBANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa, Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (23/7/2023) sore.

Dua pengendara motor, yaitu Nanang Taufiqurohman (41), warga Gempol Pasuruan dan Prima Erik Wicaksono (39), pengemudi ojek online (ojol) asal prajurit Kulon Mojokerto saling bertabrakan. Akibatnya, kedua pengendara motor itu langsung tewas.

Prima Erik Wicaksono yang mengendarai motor Honda Sonic langsung meninggal dunia di lokasi. Sementara Nanang Taufiqurohman, pengemudi motor Honda Beat tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit.

Berdasarkan keterangan saksi mata, menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, peristiwa kecelakaan bermula saat Nanang Taufiqurohman mengemudikan motornya dengan kecepatan tinggi dari selatan ke utara.

Halaman:
1 2
      
