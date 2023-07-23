Pascagempa M5,7 di Pacitan, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan

PACITAN - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,7 di Pacitan, Jawa Timur sangat kuat terasa hingga membuat warga panik pada Minggu (23/7/2023) malam.

Meski tak menimbulkan tsunami, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan terus bersiaga memantau dampak kejadian ini.

Gempa tersebut diketahui berpusat di laut sebelah barat daya Kabupaten Pacitan kedalaman 10 kilometer. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko, sejauh ini, hingga tengah malam belum ada laporan kerusakan.

Getaran gempat cukup kuat dirasakan oleh warga di kota Pacitan. Bahkan, warga berlarian ke rumah keluar rumah untuk menyelamatkan diri.