TPA Pasirbajing Garut Diduga Sengaja Dibakar Orang

GARUT - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Garut menyebut kebakaran lahan di TPA Pasirbajing, Kecamatan Banyuresmi, diduga dilakukan orang tak bertanggung jawab. Kebakaran yang mengakibatkan kepulan asap pekat di TPA dalam waktu dua hari terakhir dimulai pada beberapa minggu lalu.

"Kebakarannya sudah dua minggu yang lalu, namun meluas dalam dua hari ini. Kami menduga ada orang tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi pembakaran di TPA Pasirbajing," kata Kepala Dinas LH Kabupaten Garut, Jujun Juansyah, Sabtu (22/7/2023).

Ia memastikan, jika upaya pemadaman tengah berlangsung di kawasan TPA. Pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman sejak Jumat 21 Juli 2023 malam.

"Selain upaya memadamkan dengan air, upaya hari ini dilakukan juga pemadaman menggunakan cara pengurugan tanah," ujarnya.

Jujun Juansyah menambahkan, penanganan sampah pada beberapa titik Kabupaten Garut sempat terkendala oleh kebakaran di TPA Pasirbajing. Penanganan kebakaran yang dilakukan petugas membuat proses pengangkutan sampah ke TPA Pasirbajing sempat tersendat.

"Belum lagi ada penutupan oleh warga di Pasirbajing. Tapi hari ini sampah-sampai di beberapa titik sudah mulai diangkut petugas," katanya.

(Arief Setyadi )