NEWS JABAR

Nelayan dan Pelaut Legokjawa di Pangandaran Gaungkan Dukungan untuk Ganjar

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:24 WIB
Nelayan dan Pelaut Legokjawa di Pangandaran Gaungkan Dukungan untuk Ganjar
Relawan Ganjar di Pangandaran Jabar
A
A
A

 

PANGANDARAN- Pelaut Desa Legokjawa yang tergabung dalam sukarelawan Nelayan Balad Ganjar menggaungkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Koordinator Nelayan Balad Ganjar Legokjawa, Uhan Ruhandi mengungkapkan ketertarikan para pelaut sekitar terhadap Ganjar telah lama muncul.

"Alhamdulillah kegiatan Balad Ganjar mengadakan deklarasi Pak Ganjar khusus untuk desa Legokjawa tempatnya di TPI," kata Uhan, Minggu (23/7/2023).

Hal ini didasari oleh keberpihakan Ganjar terhadap rakyat kecil yang ditunjukkan melalui berbagai tindakan dan program baik selama menjabat sebagai anggota DPR RI maupun Gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, Ganjar melindungi hak-hak nelayan melalui Peraturan Daerah (Perda) baru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman di Jateng.

Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman akan membantu nelayan beserta penambak garam untuk menjalankan usahanya.

Para nelayan kecil juga merasa terbantu dengan program Asuransi Nelayan (Asnel) yang digagas Ganjar untuk memberi rasa aman saat melaut.

"Sosok Pak Ganjar itu memang dia suka memperhatikan masyarakat kecil terutama nelayan dan dia juga sudah mengeluarkan program-program secara untuk kepentingan masyarakat kecil khususnya di Jawa Tengah," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap, Ganjar dapat memenangkan kontestasi pemilihan presiden 2024 dan menggagas berbagai program untuk menyejahterakan nelayan.

Salah satu nelayan Legokjawa, Jeni Komaludin (40) mengaku sering memerhatikan kiprah Ganjar melalui media televisi maupun sosial media.

