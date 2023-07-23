Wanita Nelayan Ganjar Bangun Rumah Produksi dan Berikan Pelatihan Emak-Emak

PANGANDARAN- Kawasan Pangandaran merupakan daerah pesisir dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah mulai dari komoditas kelautan dan perikanan, pertanian serta perkebunan.

Wanita Nelayan Sadulur Ganjar pun mellihat potensi itu dan melatih istri-istri pelaut mengolah hasil bumi, yakni sukun menjadi sebuah produk camilan berkualitas.

Wanita Nelayan Sadulur Ganjar juga membangun rumah produksi keripik sukun untuk menstimulasi kekuatan ekonomi bagi masyarakat di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

"Di kegiatan hari ini tadi Wanita Nelayan Sadulur Ganjar itu melatih ibu-ibu istri nelayan untuk membuat keripik sukun karena di desa Legokjawa banyak sekali yang menanam tanaman sukun," ujar Sekretaris Wanita Nelayan Sadulur Ganjar Legokjawa, Ai Siti Rohimah, Minggu (23/7/23).

Wanita Nelayan Sadulur Ganjar juga mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024. Ganjar disukai kaum ibu di Pangandaran lantaran gaya kepemimpinannya yang luwes tetapi tegas anti korupsi.

Dikatakannya, Rumah produksi itu dilengkapi sejumlah perlengkapan dapur seperti kompor, wajan, alat peniris minyak, dan lainnya sehingga diharapkan menjadi pusat produktivitas pembuatan keripik sukun dengan menyerap tenaga kerja ibu-ibu setempat.

Wanita Nelayan Sadulur Ganjar juga menyiapkan ketersediaan pasar untuk memasarkan produk tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap, produk olahan ini bisa menjadi daya tarik bagi para pelancong yang tengah menghabiskan momen liburan dan hasil penjualannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya bantuan itu di rumah produksi keripik sukun itu mudah-mudahan bisa menyerap tenaga-tenaga dan juga terutama bisa menambah ekonomi istri-istri nelayan," jelas dia.

Dengan pemberdayaan kaum ibu demi mendorong perekonomian masyarakat pesisir bukan kali pertama dilakukan.