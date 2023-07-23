Balapan Liar di Indramayu, Puluhan Remaja Diamankan Polisi

INDRAMAYU - Puluhan remaja berikut 30 sepeda motor diamankan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Indramayu, saat penertiban balap liar bersama Polsek Karangampel, Sabtu 22 Juli 2023 sore.

Diketahui, penertiban balap liar ini dimulai dari pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB yang dilaksanakan di jalan baru Pasar Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Pembubaran balap liar itu dilakukan karena dinilai sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan pengendara lainnya yang ingin melintas.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, melalui Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Bagus Yudo Setyawan, mengatakan, aksi balap liar yang hendak dilakukan gerombolan pemuda itu awalnya diketahui polisi sekitar pukul 16.00 WIB.

Kemudian, lanjut Bagus, petugas Polsek Karangampel pun langsung bergerak untuk menggagalkan aksi balap liar tersebut.

"Kami segera menuju lokasi dan langsung melakukan penertiban. Kendaraan dan pengendara langsung diamankan," kata Bagus kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (23/7/2023).