Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Sandi Uno Pasarkan Produk UMKM Bandung yang Sempat Terdampak Pandemi

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:59 WIB
Relawan Sandi Uno Pasarkan Produk UMKM Bandung yang Sempat Terdampak Pandemi
Relawan Sandi Uno Bantu Pasarkan Produk UMKM di Bandung
A
A
A

 

BANDUNG- Relawan Sandi Uno membuka akses pasar secara luas, salah satunya dengan bazar produk, di Festival Cemilan, yang ada di D’Botanica Bandung Mall, Bandung, Jawa Barat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian UMKM Sahabat Sandi kepada pelaku ekonomi kreatif, yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

Perwakilan UMKM Sahabat Sandi Bandung, Khifu mengatakan, dengan promosi itu diharapkan pemasaran produk-produk UMKM Jawa Barat lebih luas dan dikenal masyarakat. Sehingga dapat mendongkrak omzet pendapatan ekonomi.

"Kita membantu teman-teman UMKM Jawa Barat untuk mempromosikan produknya melalui kurasi yang sangat ketat dari puluhan menjadi 40 produk yang terpilih,”ujarnya, Minggu (23/7/2023).

“Para UMKM sangat terbantu dengan adanya Festival Cemilan, karena mereka bisa mempromosikan secara gratis tanpa membayar apapun dapat memajang produknya yang terbaik," lanjut Khifu.

"Dengan seperti ini omzet pelaku UMKM dari beberapa produk ini mendapatkan kenaikan. Bahkan UMKM yang belum terpilih sangat antusias ingin barangnya ada disini.

Kemunculan Sandiaga Uno dianggap dapat membantu pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Khifu berharap program dari UMKM Sahabat Sandi dapat menyasar pelosok kota lainnya.

"Sandiaga Uno kemunculannya yang luar biasa ketika menjadi Menparekraf, tiba-tiba memberikan kesempatan kepada semua orang bukan hanya dari Bandung tapi seluruh Indonesia terbantu. Semoga programnya akan terus diperpanjang dan ada juga di kota-kota lainnya," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pilpres 2024 sandiaga uno
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement