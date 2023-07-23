Relawan Sandi Uno Pasarkan Produk UMKM Bandung yang Sempat Terdampak Pandemi

BANDUNG- Relawan Sandi Uno membuka akses pasar secara luas, salah satunya dengan bazar produk, di Festival Cemilan, yang ada di D’Botanica Bandung Mall, Bandung, Jawa Barat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian UMKM Sahabat Sandi kepada pelaku ekonomi kreatif, yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

Perwakilan UMKM Sahabat Sandi Bandung, Khifu mengatakan, dengan promosi itu diharapkan pemasaran produk-produk UMKM Jawa Barat lebih luas dan dikenal masyarakat. Sehingga dapat mendongkrak omzet pendapatan ekonomi.

"Kita membantu teman-teman UMKM Jawa Barat untuk mempromosikan produknya melalui kurasi yang sangat ketat dari puluhan menjadi 40 produk yang terpilih,”ujarnya, Minggu (23/7/2023).

“Para UMKM sangat terbantu dengan adanya Festival Cemilan, karena mereka bisa mempromosikan secara gratis tanpa membayar apapun dapat memajang produknya yang terbaik," lanjut Khifu.

"Dengan seperti ini omzet pelaku UMKM dari beberapa produk ini mendapatkan kenaikan. Bahkan UMKM yang belum terpilih sangat antusias ingin barangnya ada disini.

BACA JUGA: Relawan Sandi Uno Buka Peluang Usaha Hidroponik untuk Masyarakat Jaktim

Kemunculan Sandiaga Uno dianggap dapat membantu pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Khifu berharap program dari UMKM Sahabat Sandi dapat menyasar pelosok kota lainnya.

"Sandiaga Uno kemunculannya yang luar biasa ketika menjadi Menparekraf, tiba-tiba memberikan kesempatan kepada semua orang bukan hanya dari Bandung tapi seluruh Indonesia terbantu. Semoga programnya akan terus diperpanjang dan ada juga di kota-kota lainnya," tandasnya.