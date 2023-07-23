Sempat Viral Gadis di Makassar Mengaku Diperkosa 10 Orang, 2 Pelaku Ditangkap!

MAKASSAR - Viral pemerkosaan terhadap gadis 19 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bergerak cepat menangkap dua pelaku yang terlibat.

Berdasarkan penyelidikan kasus ini ditemukan fakta hanya dilakukan oleh dua pelaku, salah satunya pacarnya sendiri sekaligus menepis viral di media sosial diperkosa 10 orang.

Dalam video viral, gadis yang mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual itu mengaku baru saja mengalami aksi bejat dari pacaranya sendiri bersama rekannya yang berjumlah sepuluh orang.

Aparat kepolisian Polrestabes Makassar yang menerima laporan resmi korban pada Kamis 21 Juli 2023 dini hari langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya, kepolisian berhasil mengamankan dua pelaku dalam kasus ini. Kedua pelaku yakni, AMR (28) yang merupakan pacarnya sendiri serta AMS (20).

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Hutagaol mengatakan, korban dan salah satu pelaku yang merupakan pacarnya awalnya berkenalan di media sosial. Kemudian, dijemput di Jalan Adiaksa Makassar ke kost tersangka di Jalan Tanjung Malaka, Kecamatan Mamajang.

Di lokasi tersebut, pelaku melakukan aksi bejatnya dengan memperkosa korban di dalam kamar. Lalu, korban kembali dibawa tersangka ke Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang di salah satu home stay.