Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tanah Longsor India, 22 Tewas dan dan 105 Orang Masih Hilang

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:12 WIB
Tanah Longsor India, 22 Tewas dan dan 105 Orang Masih Hilang
Tanah longsor di India menewaskan 22 orang (Foto: AP/picture alliance)
A
A
A

INDIA - Dua puluh dua orang tewas dan lebih dari seratus masih terjebak setelah tanah longsor besar melanda sebuah desa di negara bagian Maharashtra, India barat.

Longsor terjadi di desa Irshalwadi di distrik Raigad pada Rabu (19/7/2023) malam dan meratakan beberapa rumah.

Upaya penyelamatan telah dilanjutkan setelah dihentikan pada Kamis (20/7/2023) malam karena hujan lebat.

Para pejabat mengatakan lokasi bencana terletak di puncak bukit dan medan yang berat menghambat operasi penyelamatan. Pemerintah Maharashtra mengatakan sekitar 105 orang masih hilang.

Beberapa negara bagian di India mengalami hujan lebat selama dua minggu terakhir, memicu banjir dan tanah longsor. Departemen cuaca India mengatakan curah hujan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan di beberapa bagian negara bagian Maharashtra, termasuk distrik Raigad.

Longsor pada Rabu (19/7/2023) melanda sebuah desa terpencil yang terletak di lereng bukit. Sekitar 17 rumah dari 50 rumah di daerah tersebut telah rusak.

Saksi mata mengatakan kepada BBC Marathi bahwa tanah longsor melanda desa mereka sekitar pukul 22:30 waktu setempat (17:00 GMT).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement