Tanah Longsor India, 22 Tewas dan dan 105 Orang Masih Hilang

INDIA - Dua puluh dua orang tewas dan lebih dari seratus masih terjebak setelah tanah longsor besar melanda sebuah desa di negara bagian Maharashtra, India barat.

Longsor terjadi di desa Irshalwadi di distrik Raigad pada Rabu (19/7/2023) malam dan meratakan beberapa rumah.

Upaya penyelamatan telah dilanjutkan setelah dihentikan pada Kamis (20/7/2023) malam karena hujan lebat.

Para pejabat mengatakan lokasi bencana terletak di puncak bukit dan medan yang berat menghambat operasi penyelamatan. Pemerintah Maharashtra mengatakan sekitar 105 orang masih hilang.

Beberapa negara bagian di India mengalami hujan lebat selama dua minggu terakhir, memicu banjir dan tanah longsor. Departemen cuaca India mengatakan curah hujan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan di beberapa bagian negara bagian Maharashtra, termasuk distrik Raigad.

Longsor pada Rabu (19/7/2023) melanda sebuah desa terpencil yang terletak di lereng bukit. Sekitar 17 rumah dari 50 rumah di daerah tersebut telah rusak.

Saksi mata mengatakan kepada BBC Marathi bahwa tanah longsor melanda desa mereka sekitar pukul 22:30 waktu setempat (17:00 GMT).