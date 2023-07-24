Pemberontakan Wagner, Kesaksikan Komandan Junior Ungkap Perannya dalam Melawan Putin

RUSIA –Seorang tentara bayaran Wagner yang mengambil bagian dalam percobaan pemberontakan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia dan rekan-rekannya "tidak tahu" apa yang sedang terjadi.

Hanya dalam waktu 24 jam, pemimpin Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, melancarkan pemberontakan, mengirim pasukan ke kota Rostov di selatan, lalu lebih jauh ke Moskow.

Pejuang Wagner jarang berbicara dengan media, tetapi BBC Rusia berbicara dengan seorang komandan junior yang berada di tengah-tengah aksi.

Gleb - bukan nama sebenarnya - sebelumnya terlibat dalam pertempuran untuk kota simbolik Bakhmut di timur Ukraina. Saat pemberontakan dimulai, dia sedang beristirahat dengan unitnya di barak di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia.

Pagi-pagi tanggal 23 Juni mereka mendapat panggilan untuk bergabung dengan barisan pejuang Wagner yang meninggalkan Ukraina. Perintah tersebut datang dari seorang komandan Wagner yang enggan disebutkan namanya oleh Gleb karena alasan keamanan, tetapi bertindak atas perintah dari Prigozhin dan Dewan Komando Wagner.

"Ini penyebaran penuh," katanya, dikutip BBC.

"Kami sedang membentuk barisan, ayo bergerak,” lanjutnya.

Gleb mengatakan tidak ada yang diberi tahu ke mana arah barisan itu, tetapi dia terkejut ketika menyadari bahwa mereka menjauh dari garis depan.