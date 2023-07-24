Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Bar Tewaskan 11 Orang, Polisi Tangkap Pelaku

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:32 WIB
Kebakaran Bar Tewaskan 11 Orang, Polisi Tangkap Pelaku
Kebakaran bar tewaskan 11 orang (Foto: Bomberos San Luis)
A
A
A

MEKSIKO - Pihak berwenang di Meksiko mengatakan mereka telah menangkap seorang pria yang diduga sengaja membakar bar setelah diusir. Insiden ini menewaskan 11 orang di dekat perbatasan Arizona di negara bagian Sonora, Meksiko.

Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan Agung Sonora, kebakaran terjadi pada Sabtu (22/7/2023) pukul 1:33 pagi di sebuah bar di San Luis Rio Colorado, dekat kota perbatasan Amerika Serikat (AS) San Luis, Arizona.

Jaksa agung Sonora, mengatakan dalam konferensi pers pada Sabtu (22/7/2023), seorang warga negara Amerika berusia 17 tahun dan seorang wanita termasuk di antara mereka yang tewas, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Pihak berwenang Meksiko masih berusaha memastikan apakah wanita yang meninggal itu juga memiliki kewarganegaraan Meksiko.

CNN telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan komentar.

Menurut pernyataan yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol, orang yang dicurigai menyalakan api, yang menurut pihak berwenang memiliki "tingkat keracunan yang tinggi", melemparkan benda dengan api ke pintu tempat minum setelah staf keamanan mengeluarkannya dari gedung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031422/kebakaran-panti-jompo-tewaskan-10-orang-uruguay-timur-umumkan-masa-berkabung-3-hari-Kw07Ch3Ff3.jpg
Kebakaran Panti Jompo Tewaskan 10 Orang, Uruguay Timur Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025667/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-presiden-korsel-sambangi-tkp-cJAZoGjqsu.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Presiden Korsel Sambangi TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025661/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-korban-meninggal-karena-gas-beracun-2tAwclyEb3.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Korban Meninggal karena Gas Beracun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025657/kebakaran-gedung-perkantoran-tewaskan-8-orang-2-korban-nekat-lompat-dari-jendela-A3lkn3Ql6g.jpg
Kebakaran Gedung Perkantoran Tewaskan 8 Orang , 2 Korban Nekat Lompat dari Jendela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020810/kbri-sejauh-ini-tak-ada-wni-jadi-korban-kebakaran-apartemen-di-kuwait-EmWWkYThSl.jpg
KBRI: Sejauh Ini Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Apartemen di Kuwait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013628/kebakaran-di-rs-delhi-tewaskan-6-bayi-baru-lahir-pm-modi-sampaikan-belasungkawa-0rCslXlsb9.jpg
Kebakaran di RS Delhi Tewaskan 6 Bayi Baru Lahir, PM Modi Sampaikan Belasungkawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement