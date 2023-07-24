Menjamu Presiden Belarusia, Putin Sebut Serangan Balasan Ukraina Gagal

LONDON - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan balasan Ukraina telah gagal, ketika dia menjamu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Saint Petersburg pada Minggu (23/7/2023)

Kantor berita Rusia melaporkan bahwa Lukashenko mengatakan tidak ada serangan balasan dari Ukraina.

"Serangan itu ada, tetapi gagal," ujar Putin, menanggapi pernyataan Lukashenko, dikutip Antara.

Seperti diketahui, Rusia dan Belarusia terhubung dalam kemitraan yang disebut "negara serikat", di mana Moskow sejauh ini merupakan pemain dominan.

Lukashenko telah membuktikan kegunaannya bagi Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, hingga memungkinkan Moskow untuk menggunakan Belarusia sebagai landasan landasan peluncuran serangan pada awal perang.

Dia kemudian membiarkan pasukan Rusia berlatih di pangkalan militernya, sering melakukan latihan bersama, dan menerima pengiriman senjata nuklir taktis yang ditempatkan Putin di Belarusia---sebuah langkah yang dikutuk oleh Barat.

Kremlin juga memuji Lukashenko yang menengahi kesepakatan bulan lalu untuk mengakhiri pemberontakan tentara bayaran Wagner, yang menurut Putin secara singkat mengancam akan membawa Rusia ke dalam perang saudara.