Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menjamu Presiden Belarusia, Putin Sebut Serangan Balasan Ukraina Gagal

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:41 WIB
Menjamu Presiden Belarusia, Putin Sebut Serangan Balasan Ukraina Gagal
Presiden Rusia dan Presiden Belarusia (Foto: Antara/Sputnik/Reuters)
A
A
A

LONDON - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan balasan Ukraina telah gagal, ketika dia menjamu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Saint Petersburg pada Minggu (23/7/2023)

Kantor berita Rusia melaporkan bahwa Lukashenko mengatakan tidak ada serangan balasan dari Ukraina.

"Serangan itu ada, tetapi gagal," ujar Putin, menanggapi pernyataan Lukashenko, dikutip Antara.

Seperti diketahui, Rusia dan Belarusia terhubung dalam kemitraan yang disebut "negara serikat", di mana Moskow sejauh ini merupakan pemain dominan.

Lukashenko telah membuktikan kegunaannya bagi Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, hingga memungkinkan Moskow untuk menggunakan Belarusia sebagai landasan landasan peluncuran serangan pada awal perang.

Dia kemudian membiarkan pasukan Rusia berlatih di pangkalan militernya, sering melakukan latihan bersama, dan menerima pengiriman senjata nuklir taktis yang ditempatkan Putin di Belarusia---sebuah langkah yang dikutuk oleh Barat.

Kremlin juga memuji Lukashenko yang menengahi kesepakatan bulan lalu untuk mengakhiri pemberontakan tentara bayaran Wagner, yang menurut Putin secara singkat mengancam akan membawa Rusia ke dalam perang saudara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement